قيادات من مصراتة تبحث تشكيل حكومة ثالثة

اجتمع مجموعة من قيادات مدينة مصراتة في ندوة حوارية مساء السبت، شملت تلك المجموعة، “محمد صوان” رئيس الحزب الديمقراطي, وأحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي السابق، ومحمد المنتصر المرشح الرئاسي، وخليفة الزواوي “رئيس المجلس المحلي سابقا.

واسفر اجتماع قيادات مصراتة عن عدة توصيات منها:- إيجاد سلطة تنفيدية موحدة تمهد المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأساس فيها هو مشاركة المشير “خليفة حفتر” بشكل متوازن في أي حكومة لضمان عملها في كل ليبيا.

وأكد الاجتماع أن صنع الولاءات داخل المدينة يتم عبر المال الفاسد أو المناصب, وهذا أحد أبرز أسباب ضعف مصراتة وضياع هيبتها، لذلك جاءت التوصية الثانية بأنه على مصراتة ضرورة الجلوس مع أخوة الوطن في الشرق بل أكد بعضهم على أن الجلوس والتسوية ينبغي أن تكون مع المشير “خليفة حفتر” مباشرة.

جدير بالذكر أنه قد شارك في الاجتماع أيضا، “محمد إبراهيم الضراط” رئيس مجلس دعم السياسات، والأكاديمي ووكيل وزارة التعليم بحكومة الوحدة المؤقتة “الطاهر بن طاهر”، وشخصيات أخرى مرتبطة بالشأن السياسي.