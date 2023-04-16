مداهمة وكر للدعارة في طبرق والقبض على جميع من بداخله

أخبار ليبيا 24

داهم الأمن في طبرق وكرًا لممارسة الدعارة وألقى القبض على جميع من كان بداخله بإحدى الشقق السكنية.

وجاءت المداهمة، وفقًا لمديرية أمن طبرق، بعد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص مجهولين من الجنسين يديرون وكرا للدعارة بالمنطقة الصناعية.

وعقب ذلك كلّف أعضاء وحدة التحري والقبض بالتحرّي وجمع المعلومات عـن شبكة الدعارة. وقالت المديرية إن بعد التأكد من صحة المعلومات تبيّن أنهم 08 أشخاص من الجنسيتين السودانية والنيجرية.

وأضافت، أن بعد مداهمة الوكر ألقي القبض عليهم جميعًا متلبسين، وبحوزتهم أقراص مهلوسة.

وأفادت المديرية، أن بعد الكشف الصحي عليهم تبيّن أنهم مصابون بأمراض معدية خطيرة.

وقالت، إن بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما أفادوا بقدوم العديد من الأشخاص بينم ليبيين كذلك لممارسة الدعارة.