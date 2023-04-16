شرطة مرور أبو سليم تضبط ثلاث سيارات بأوراق مزورة

أخبار ليبيا 24

ضبطت شرطة مرور أبوسليم ثلاث سيارات تحمل أوراق مزورة من خلال منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد .

وقالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، إن دورية تابعة لقسم مرور أبوسليم تمكنت من ضبط ثلاث سيارات تحمل أوراق ولوحات معدنية مزورة.

وأوضحت، أن ضبط السيارات جاء من خلال منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد، مشيرة إلى أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها شرطة المرور العاملة في العاصمة طرابلس سيارات تسير بأوراق مزورة، إضافة إلى عدم تملك سائقيها لرخص قيادة.