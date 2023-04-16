مؤسسة رؤية: الجمعة القادمة أول أيام عيد الفطر في أغلب الدول العربية

الوطن|رصد

توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفلك أن يكون يوم الجمعة القادم أول أيام عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية والإسلامية.

وأشارت مؤسسة علوم الفلك أن هلال شوال سيمكث بعد غروب شمس يوم الخميس لمدة تتراوح بين 26 إلى 31 دقيقة بمختلف المناطقالليبية، مؤكدةً أنه سيصعب رؤية هلال شوال بالعين المجردة نتيجة وهج غروب الشمس بينما سيمكن رؤيته باستعمال تقنية التصوير الفلكي.

وأكدت مؤسسة رؤية أن السبت هو أول أيام العيد في دولة المغرب وبعض الدول الإسلامية التي تشترط الرؤية العينية للهلال من مناطقها.