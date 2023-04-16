وزارة عمل الدبيبة تبحث توفير فرص عمل لدى شركة “فاوس” للخدمات النفطية

بحثت مندوبة من وزارة العمل والتأهيل المهني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع مسؤولي شركة «فاوس» للخدمات النفطية قدرة الشركة على استيعاب عدد من الباحثين عن العمل المسجلين بالمنصة الإلكترونية لمركز خدمة المواطن.

ووفق بيان صادر، السبت، عن الوزارة. انعقد الاجتماع بمقر شركة «فاوس» بحضور مندوبة وزارة العمل والتأهيل المهني لدى مركز خدمة المواطن، فاطمة العباسي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بشركة «فاوس»، عادل الكانوني.