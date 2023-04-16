أمن بنغازي يكشف قضية سرقة خطط لها شخص من الجنسية التشادية 

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تمكنت مديرية أمن بنغازي من القبض مجموعة قامت بسرقة مبلغ مالي وقدره 25.000 دينار ليبي بعد تسجيل شكوى من قبل مواطن سرق منزله الكائن بمنطقة القوارشة.

وقام فريق التحريات بإعداد كمين لأحد افراد التشكيل وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال تبين أنه تشادي الجنسية من مواليد 1997 و إعترف بسرقة الحقيبة من منزل الشاكي واعترف على باقي أفراد التشكيل وهم سبعة أشخاص تم ضبط خمسة منهم وجاري البحث عن الشخصين الآخرين وبالاستدلال معهم أفادوا بمعرفتهم بالمبلغ سالف الذكر بمنزل الشاكي كون أحدهم يعمل معه وأفادوا بتقاسم المبلغ فيما بينهم وتم ضبط جزء من المبلغ المسروق بحوزتهم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمرًا عن الشخصين الآخرين.