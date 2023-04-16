مصادر: المنقوش منعت إحالة أمريكي مُتهم بنشر المسيحية للنائب العام

الوطن| رصد

نقلت مصادر إعلامية عن موظفين يتبعون وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش تدخلوا لدى جهاز الأمن الداخلي لوقف إحالة قضية الأمريكي المُتهم بنشر المسيحية في ليبيا للنائب العام.

وأضافت المصادر أن هناك تكتم شديد يحيط بوضع المُدرس الأمريكي المُتهم وسط عناية كبيرة من المنقوش بالقضية، مشيرة إلى أن الأمن الداخلي أحال ملفا يحمل عنوان “شبكة تنصير” للنيابة العامة للبدء بالتحقيق فيه دون إرفاق أي شيء يتعلق بالمدرس الأمريكي.

من جهتها، قالت مصادر في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن المواطنين الأميركيين المتهمين في (قضية التنصير) غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، على متن طائرة خاصة في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة عبر مالطا، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

ولم تصدر حكومة الدبيبة أي بيان بهذا الشأن؛ لكن مصادر في الحكومة أكدت صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مغادرة 4 أميركيين بعد إطلاق سراحهم في وقت سابق مساء الجمعة. وقالت إن العملية تمت بطلب من حكومة الدبيبة بالتنسيق مع السلطات الأميركية.

كما لم يصدر أي بيان رسمي من جهاز الأمن الداخلي حول هذه التفاصيل؛ إلا أن مصدراً مسؤولاً في الجهاز أكد لـ”الشرق الأوسط” أن الأميركيين كانوا محتجزين بتهم متعلقة بالأمن القومي الليبي، وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة، ودور أي جهاز أمني ينتهي عند الإحالة للنيابة.

وكان جهاز الأمن الداخلي، قد بث فيديو لأميركي الجنسية، قدمه فقط بالحروف الأولى من اسمه، وقال إنه عمل كمساعد لمدير مركز لتدريس اللغة الإنجليزية بالعاصمة طرابلس، لافتاً إلى أنه اتضح أنه يعمل وزوجته ضمن فريق تابع لمنظمة أميركية لنشر المسيحية.

وأعلن الجهاز توقيف عدد من الأجانب من بينهم شخص باكستاني، بالإضافة إلى بعض الليبيين، قال إنهم ضمن خلية نشطة تمارس أنشطة هدامة.