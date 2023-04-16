امطير: اوقفوا شراء الأسلحة فنحن شعوب تربت على كره نفسها

علقت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري، على الاشتباكات المسلحة الدائرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقالت امطير ، في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك: “ربي يستر علي السودانيين”، مردفة “لماذا يشتري العرب الأسلحة أليس لقتل بعضهم”.

وختمت موضحة “أوقفوا شراء الأسلحة فنحن شعوبا تربت على كره نفسها”.

وتشهد العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث أغلق الجيش الجسور والطرق المؤدية للقصر الرئاسي وسط الخرطوم بالمدرعات الثقيلة، كما نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان.