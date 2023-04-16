ليبيا الان

نشرة الصيد البحري على ساحل الليبي اليوم الأحد

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط اليوم على الساحل من الخمس الى سرت تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.       

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الريح بحري الى شرش تتراوح سرعته مـا بين (05-20) عقدة وتصل اليوم ما بين (25-30) عقدة على الساحل من الخمس الى سرت.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر 

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الريح متغير الاتجاه الى شلوق يتحول يوم الغد الى شرش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.

الرؤية جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك