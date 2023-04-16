نشرة الصيد البحري على ساحل الليبي اليوم الأحد

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط اليوم على الساحل من الخمس الى سرت تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الريح بحري الى شرش تتراوح سرعته مـا بين (05-20) عقدة وتصل اليوم ما بين (25-30) عقدة على الساحل من الخمس الى سرت.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الريح متغير الاتجاه الى شلوق يتحول يوم الغد الى شرش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.

الرؤية جيدة.