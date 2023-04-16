نشرة الصيد البحري على ساحل الليبي اليوم الأحد

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط اليوم على الساحل من الخمس الى سرت تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى قليلة السحب.
الريح بحري الى شرش تتراوح سرعته مـا بين (05-20) عقدة وتصل اليوم ما بين (25-30) عقدة على الساحل من الخمس الى سرت.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.
الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
الريح متغير الاتجاه الى شلوق يتحول يوم الغد الى شرش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.
الرؤية جيدة.
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