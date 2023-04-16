كراكسي: المنافسة الأوروبية في ليبيا فتحت الباب أمام زعزعة استقرار هذا البلد

ليبيا – أجرى موقع “ديكود39” الإخباري الإيطالي الناطق بالإنجليزية مقابلة صحفية مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ “ستيفانيا كراكسي”.

المقابلة التي تابعتها وترجمت المقتضب المرتبط منها بالسياق الليبي صحيفة المرصد، أشارت من خلالها “كراكسي” لأهمية تشاور إيطاليا بشأن الحالة الليبية مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينهم فرنسا.

ووفقًا لـ”كراكسي” تسببت المنافسة داخل أوروبا بفتحت أبواب ليبيا أمام جهات فاعلة خارجية ومزعزعة للاستقرار.

ترجمة المرصد – خاص