الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة ورياح نشطة على مناطق الشمال الغربي

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، هبوب رياح نشطة نسبيا اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويبقى الطقس دون تغيير على باقي المناطق.

في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتصل إلى ما بين 28 و34 رجة مئوية على (أجدابيا- جالو والجغبوب)، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على أقصى مناطق الجنوب تتخللها أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية، تسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا خلال اليومين المقبلين.