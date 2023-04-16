الجديد: الكبير يكذب على الليبيين ولا يستطيع فعل ذلك مع صندوق النقد

وصف الخبير الاقتصادي مختار الجديد، تقارير مصرف ليبيا المركزي بالمتضاربة.

وقال الجديد في تدوينة عبر “فيسبوك”: إن “المصرف المركزي يقول إن استخدامات النقد الأجنبي 17 مليار حتى 3092022 في تقريره عن المصروفات والإيرادات الموجود على صفحة المصرف المركزي على الفيسبوك”.

وتابع؛ “ثم يعود نفس المصرف ليكذب نفسه ويقول ان استخدامات النقد الأجنبي 14 مليار فقط عن نفس الفترة وذلك في نشرته الاقتصادية الموجودة على موقعه الرسمي”.

وعقب الجديد موضحًا أنه أرفق في تديونته صور من التقارير ويمكن الرجوع إليها في مصادرها ان لم يقوموا بحجبها بعد الآن. بحسب قوله.

وأضاف الجديد؛ “بالطبع الفرق هو ما يسميه المركزي التزامات قائمة وقيمتها 3 مليار حيث أنه أظهرها في تقريره الذي ينشره للاستخدام الداخلي والرأي العام المحلي ليضلل الرأي العام”.

وختم موضحًا؛ “ولكنه استبعدها من تقريره الرسمي الذي يشاهده كل العالم ومن بينه صندوق النقد الدولي فهو لا يستطيع الكذب عليهم كما يكذب على الرأي العام المحلي”.