بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاحد 16 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 04 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، رياح نشطة نسبيا هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم تسبب في أثارة الأتربة على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (20-25)مْ, وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 24)مْ، وتصل إلى مابين (28-34)مْ على (اجدابيا-جالو والجغبوب)، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على أقصى مناطق الجنوب (غات وما جاورها) يتخللها أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية معتدلة السرعة على مناطق الجفرة و غدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 34)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-35)مْ، تسجل ارتفاع بسيط وتدريجي خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:34).