الشرق الأوسط : المواطنون الأميركيون المتهمون في قضية الأمن الداخلي غادروا ليبيا

ليبيا – قالت مصادر في حكومة الوحدة تصريف الأعمال إن المواطنين الأميركيين المتهمين في قضية التنصير غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس على متن طائرة خاصة في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة عبر مالطا.

المصادر التي تحفظت في ذكر اسمها أكدت في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أكدت صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مغادرة 4 أميركيين بعد إطلاق سراحهم في وقت سابق مساء الجمعة.

وقالت: إن العملية تمت بطلب من حكومة الدبيبة بالتنسيق مع السلطات الأميركية.

كما أكد مصدر مسؤولًا في جهاز الأمن الداخلي في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأميركيين كانوا محتجزين بتهم متعلقة بالأمن القومي الليبي، متابعًا: “تم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة، ودور أي جهاز أمني ينتهي عند الإحالة للنيابة”.