ليبيا.. إجراء صيانة جسيمة بمحطة كهرباء الرويس تنفذها “سيمنز” الألمانية

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الرويس، تتواصل اليوم السبت.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الصيانة يجريها مختصون من شركة سيمنز الألمانية، مشيرة إلى سير الأعمال بوتيرة جيدة.

وأضافت الشركة في بيانها أن هذه الأعمال تأتي في ضوء جهود الارتقاء بمستوى أداء الشبكة الكهربائية وزيادة الانتاجية استعداداً للذروة الصيفية.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال مشروع خط نقل الطاقة (الرويس- أبوعرقوب) جهد 400 كيلو فولت.

وأشار الشركة إلى أهمية المشروع في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الإنتاج، حيث يجري استكمال تركيب ما تبقى من أجزاء مكونات أحد الأبراج ضمن مجموعة من الأبراج على مسار الخط من ناحية الرويس.