الأرصاد الجوية: رياح مثيرة للأتربة بمناطق الشمال الغربي وتراجع للحرارة شمالًا يوم الغد 

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يشهد الطقس نشاط نسبي للرياح على مناطق الشمال الغربي.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه الرياح قد تسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن، ولا تغير في الطقس على باقي المناطق.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-28)مْ على مناطق الشمال، وتسجل على مناطق الجنوب مابين (30–34)مْ.

وأشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تشهد تراجع يوم الغد على مناطق الشمال والجفرة مع نشاط للرياح على الشمال الشرقي.