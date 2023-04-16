آثار بنغازي: ندعو السلطات لوقف أعمال الجرف في المدينة

طالب مراقب آثار بنغازي ناصر الحراري السلطات المدنية والأمنية والعسكرية داخل مدينة بنغازي بوقف أعمال الجرف داخل حدود المدينة الأثرية.

وقال الحراري بحسب المكتب الإعلامي لمراقبة آثار بنغازي إن “يوسبريدس (بنغازي الأولى)، مدينة شيدت في أواخر القرن السابع ق. م” مبينا أن ما يحدث بها الآن من عبث واعتداء صريح على هذه المنطقة هو جريمة في حق هذا الإرث الحضاري ويعتبر تعدي على أملاك الليبين ويمثل خطر على الأمن القومي .

وناشد الحراري قائد الجيش خليفة حفتر بالتدخل لإيقاف هذه الأعمال مؤكدا أن الموروث الحضاري لليبيا في خطر داعيا للتكاتف لحمايته والمحافظة عليه.