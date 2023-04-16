عبد العزيز: منظمة الدول التركية هي ورقة الجوكر

زعم محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن منظمة الدول التركية هي ورقة الجوكر، وفقا لقوله.

وقال عبد العزيز، في منشور عبر «فيسبوك»: “دول وسط أسيا، خمس دول مسلمة، تقع بين الصين وروسيا وإيران (يعني الحلف الجديد المعادي لأمريكا والغرب)”، بحسب تعبيره.

وأضاف “تركيا نجحت معهم في تكوين منظمة الدول التركية، تزخر هذه الدول بإمكانيات رهيبة، نفط وغاز ومعادن وغابات وجبال وأنهار وصحاري، قمح وشعير وفواكه ولحوم والخيرات السبعة”، على حد وصفه.

وتابع “هذه المنطقة تزداد أهميتها الاستراتيجية كل يوم، وفي حال اي مواجهة بين الصين والغرب وإيران والغرب ستكون دول وسط أسيا هي ورقة الجوكر”، وفقا لحديثه.