أمن بنغازي: ضبط وافد متهم بتزوير مستندات رسمية

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص غاني الجنسية يقوم بتزوير جوازات سفر ومُستندات رسمية لأفراد من الجالية الغانية المقيمين بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة تلقى معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجالية الغانية المقيمين بمنطقة بوزغيبة يقوم بتزوير جوازات سفر لأشخاص متوفين ووضع صورة شخص آخر بدل الصورة القديمة كما أنجبت إحدى النساء طفل غير شرعي لكنه توفى فقام الشخص المطلوب بإبرام عقد زواج مزور لهذه السيدة كما قام المتهم بتزوير عدد كبير من شهادات الميلاد لأفراد من الجالية الغانية المقيمين بمدينة بنغازي.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى ضبط الشخص المطلوب وعند تفتيش غرفته احترازيا تم العثور على جهازي كمبيوتر يحتويان على صور من الصفحة الأولى لجوازات سفر وشهادات ميلاد ومستندات مُزورة كما تم العثور داخل الغرفة على عدد 26 شهادة ميلاد تخص الجالية الغانية ومجموعة صور شخصية وجوازات سفر وحقيبة بها كاميرا ومستدات وهارد دسك.

وأثناء خروج أعضاء التحريات من غرفة المتهم تم ضبط شخص غاني آخر يحمل جواز سفر مُزور وتم الانتقال إلى المركز وايداعهما بالحجز القانوني ومن ثم إحالتهما إلى جهات الإختصاص.