تشييد”محطة كهربائية” لتغذية المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الحرة بمصراتة

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تمكنت المنطقة الحرة بمصراتة والشركة العامة للكهرباء لتطوير البنية التحتية الكهربائية من تشييد محطة تحويل الجهد 220/30 كيلو فولت ضمن خطة استراتيجية مشتركة

حيث ستوفر المحطة الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية المشاريع الاستثمارية للمستثمرين داخل المنطقة الحرة بمصراتة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الشبكة العامة وتوفير تغذية إضافية لها ويتكّون المشروع من مبنى غرفة المفاتيح والتحكم الذي يحتوي على طابق أرضي لكوابل الجهد العالي و3 طوابق للمفاتيح والتحكم وباقي العمليات التشغيلية للمحطة إضافة للمكاتب الإدارية والمرافق الخدمية للمشغلين.

كما يضم المشروع 3 قواعد محولات سعة 100 ميجا فولت أمبير، وخزان لتصريف الزيوت، ومبنى غرفة مولد الكهرباء، وخزان لتصريف زيت المحولات، ومبنى نظام إطفاء الحرائق، ومبنى مولد الاحتياطي، إضافة الى الطرق الداخلية، وأعمال البنية التحتية المتضمنة (شبكات تصريف مياه أمطار- شبكة اتصالات- شبكة مياه شرب- شبكة صرف صحي)، إضافة الى مبني محطة تحويل جهد 30/11 كيلوفولت وقواعد محولاتها.

ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 65% ومن المتوقع الانتهاء من باقي بنوده خلال 100 يوم بنهاية شهر أغسطس القادم.