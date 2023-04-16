فرص عمل جديدة بشركة “فاوس” للخدمات النفطية في ليبيا.. تعرف على التفاصيل

تواصلت وزارة العمل والتأهيل المهني بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، مع مسؤولي شركة “فاوس” للخدمات النفطية، لبحث قدرة الشركة على استيعاب عدد من الباحثين عن العمل المسجلين بالمنصة الإلكترونية لمركز خدمة المواطن.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه انعقد اجتماع بمقر شركة “فاوس” بحضور مندوبة وزارة العمل والتأهيل المهني لدى مركز خدمة المواطن، فاطمة العباسي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بشركة “فاوس”، عادل الكانوني.

وناقش الاجتماع قدرة الشركة على استيعاب عدد من الباحثين عن العمل، ومدى موائمة وظائفها الشاغرة لمؤهلات المسجلين بالمنصة الإلكترونية.