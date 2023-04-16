الحويج: يجب دعم أصحاب الأفكار الريادية في الذكاء الاصطناعي

شارك محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، في حفل تكريم المتفوقين والمواهب بمناسبة يوم الاحتفاء بالموهبة والتفوق نظمته الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب.

وقال الحويج في كلمته، إنه من “المهم دعم فئة المتفوقين والمواهب أصحاب الأفكار الريادية وتطوير قدراتهم وخلق بيئة مناسبة لهم تعزز دورهم خاصة بمجالات التقنية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي”.

وأضاف أن وزارته تعمل على “استقطاب هذه الفئة ضمن المؤسسات التابعة منها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمساهمة في التحول نحو اقتصاد المعرفة”.

وشارك في الحفل وزير التعليم العالي عمران القيب، و وزير المالية، خالد المبروك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار و وكيلا وزارة الخارجية و وزارة التربية والتعليم.