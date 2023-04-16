الشركة العامة: وصول شحنة كهربائية إلى محطة الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول شحنة كهربائية إلى محطة الخمس محملة بمعدات خاصة بمداخل البحر.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي وصول شحنة كهربائية إلى المحطة عبر مطار معيتيقة الدولي محملة بمعدات خاصة بمداخل البحر بعد أن جرى فحصها ومعاينتها بمخازن الشركة وذلك في إطار الحفاظ على استمرار عمل الوحدات البخارية بمحطة كهرباء الخمس بكامل قدرتها .

وأشارت الشركة إلى أن وصول الشحنة ياتي ضمن جهود الشركة لدعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي.