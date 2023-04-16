مرور بنغازي: 18 وفاة حصيلة حوادث السير خلال شهر مارس الماضي

أخبارليبيا24

نشر قسم المرور والتراخيص بنغازي، حصيلة حوادث السير في شهر مارس الماضي بإجمالي 125 حادث سير.

وأضاف القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أنه نتج عن 16 حادث وفاة عدد 18 شخص، والإصابات البليغة من 26 حادث إصابة 31 شخص.

وذكر قسم المرور أنه تم تسجيل 24 حادث بسيط نجم عنها 49 إصابة، لافتًا إلى أن حوادث الإتلاف للسيارات فقط 59 حادث.

وأكد مرور بنغازي أن إجمالي المركبات التالفة 234 سيارة، لافتًا إلى أن القيمة المالية للسيارات التالفة تقديرًا 234 ألف دينار.

وأشار إلى أن إجمالي المستندات المضبوطة والسرعة بلغت 5298 مستند، وعدد الجنح 1715 جنحة وعدد المخالفات 1185 مخالفة.

وأوضح قسم مرور بنغازي أن إجمالي السيارات المحجوزة 730 سيارة، وحوادث الخمرة لايوجد، وضبط الليبيين والأجانب بدون مستندات 15 مخالفة.