معلقًا على قضية الأمن الداخلي.. الساعدي: على الحكومة إنزال أقسى العقوبات على مؤسسي شبكات الإفساد

ليبيا – طالب سامي الساعدي “المسؤول الشرعي السابق” للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة حكومة تصريف الأعمال بالتصدي بكل قوة وإنزال أقسى العقوبات على كل من يدعم أو يؤسس أو يشارك في شبكات التخريب والإفساد.

الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الواجب على حكومة الوحدة الوطنية التصدي بكل قوة وإنزال أقسى العقوبات بكل من يدعم أو يؤسس أو يشارك شبكات التخريب والإفساد، سواء كانت شبكة تنصير أو نشر للشذوذ أو نحو ذلك من التيارات الهدامة المخالفة لديننا وأخلاقنا وثقافتنا”.