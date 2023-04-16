“السريري”: دور البعثة الأممية محصور في دعم لجنة 6+6 فنيا

الوطن | رصد

أكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة “فتح الله السريري” أن أساس وجود البعثة الاممية هو دعم اللجنة والمساعدة والمساندة

وأشار “السريري” في تصريحات صحفية الى أن رئيس البعثة “عبد الله باتيلي” لن يشارك في أعمال اللجنة و دور البعثة سيكون محصورا في الدعم الفني لإعداد القوانين وبعض العناصر الداعمة للعملية الانتخابية

مضيفا ان خطوات اللجنة ستتم بتقسيم العمل بين أعضاء اللجنة المشتركة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة كمصلحة الأحوال ومصلحة الإحصاء

واصفا الاجتماعات السابقة بالجيدة والبناءة ومساعيها تصب نحو الوصول الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.