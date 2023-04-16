شرطة البركة تضبط شخص “غاني” يمتهن تزوير الجوازات والمستندات الرسمية 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة تمكن من ضبط شخص غاني الجنسية يقوم بتزوير جوازات سفر ومُستندات رسمية لأفراد من الجالية الغانية المقيمين بالمدينة.

وأضافت المديرية أن معلومات وردت لأعضاء التحريات بمركز شرطة البركة عن أحد الأشخاص من الجالية الغانية يقيم بمنطقة بوزغيبة ويقوم بتزوير جوازات سفر لأشخاص متوفيين ووضع صورة شخص آخر بدل الصورة القديمة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن إحدى النساء أنجبت طفلًا غير شرعي والطفل توفي فقام الشخص المطلوب بإبرام عقد جواز مزور لهذه السيدة، إضافة إلى تزوير عدد كبير من شهادات الميلاد لأفراد من الجالية الغانية مقيمين بمدينة بنغازي.

وأكدت المديرية أن رئيس مركز شرطة البركة أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم انطلاق مجموعة من أعضاء التحريات بالمركز وتم ضبط الشخص المطلوب.

وأفادت مديرية الأمن أنه عند تفتيش غرفته احترازيا تم العثور على عدد 2 أجهزة كمبيوتر وعند فتح جهاز الكمبيوتر تم العثور على صور من الصفحة الأولى لجوازات سفر والجهاز الآخر يحتوي على شهادات ميلاد ومستندات مُزورة.

وذكرت أنه تم العثور داخل الغرفة على عدد 26 شهادة ميلاد تخص الجالية الغانية ومجموعة صور شخصية وجوازات سفر وحقيبة بها كاميرا ومستندات وهارد دسك وعند خروج أعضاء التحريات من الغرفة تم ضبط شخص غاني آخر يحمل جواز سفر مُزور وتم الانتقال إلى المركز وإيداعهم بالحجز القانوني ومن ثم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.