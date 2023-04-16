الدبيبة يطالب الوزراء بعقد اجتماع دوري شهري

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزراء حكومته والوكلاء والمؤسسات الحكومية التابعة لهم بعقد اجتماع دوري شهري؛ لتحقيق أهداف الحكومة وتحسين جودة العمل.

ودعا الدبيبة في منشوره رقم 8 لسنة 2023 الوزراء إلى البدء في عقد اجتماعات دورية تضم الوكلاء ومدراء المراكز والمصالح والإدارات الرئيسية التابعة للوزراء بشكل شهري بما يكفل موافاة رئيس الحكومة بصورة من محاضر الاجتماعات والتوصيات التي تنتج عن هذه الاجتماعات.

وأشار الدبيبة إلى أنه لاحظ من خلال متابعته للعمل بالوزارات عدم قيامهم بعقد اجتماعات دورية مع الإدارات والمراكز التابعة للوزارات مما يؤثر على جودة العمل والإنتاجية.