مدير إدارة النخيل في زراعة حكومة الدبيبة: إنتاج قياسي للتمور بـ180 ألف طن

ليبيا – قال مدير إدارة النخيل في وزارة الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عبد السلام العباني إن هناك وفرة في إنتاج التمور لهذا العام مع زيادة الاستهلاك خلال رمضان، حيث يناهز الإنتاج 180 ألف طن في أنحاء البلاد، خاصة الواحات والجنوب.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أوضح أن هناك جفافًا جزئيًا، وكذلك بعض الآفات، ولكن الإنتاج لم يتأثر، مضيفًا أن هناك عمليات تصدير للخارج وصلت إلى 50 ألف طن تقريبًا، متوقعًا وصول وصول الرقم إلى 100 ألف طن خلال العام الحالي.