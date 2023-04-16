المفوضية الأوروبية: نسعى لتدريب خفر السواحل ومساعدة المهاجرين في ليبيا

قالت المفوضية الأوروبية، إن تحركات أوروبا في ليبيا، تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف، أبرزها تدريب خفر السواحل وحماية ومساعدة المهاجرين واللاجئين، ودعم المجتمعات المحلية وتحسين إدارة الحدود.

المفوضية الأوروبية دافعت عن عملها، وفق آخر تحديث لها نشر يوم 11 أبريل الجاري عبر موقعها الإلكتروني، ردا ضمنيا على اتهام بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، بدعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم.

وأضافت المفوضية الأوروبية: “لتصحيح الوضع على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، يستخدم المهاجرون وطالبو اللجوء طريق وسط البحر لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي. وأكدت أن «الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين يمرون عبر ليبيا في طريقهم إلى أوروبا»، وقد أسهم هذا الوضع في تطوير شبكات راسخة وقادرة على الصمود من المهربين والمُتجِرين في ليبيا”.

وأوضحت المفوضية أن الهدف من تدريب خفر السواحل الليبي هو تحسين الأمن في المياه الإقليمية الليبية وإنقاذ الأرواح في البحر، وقد عززت الأطقم المشاركة في هذا التدريب من قدرتها على تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر في ليبيا وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وفق تعبيرها.