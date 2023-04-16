العكاري: «أزمة السيولة» كانت درسًا مهمًا جدا لنا جميعًا 

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي “مصباح العكاري” أن “أزمة السيولة؛ كانت درس مهم جدا لنا جميعًا مصرفيين وزبائن”.

وقال العكاري، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه تم مشاهدة “طوابير طويلة أمام البنوك، وشهدنا متاجرة في العملة المحلية نتج عنها خسائر للزبائن”.

وأردف؛ “من أجل حل هذه المعضلة وكذلك حتى لا تعود مرة أخرى؛ أخذت البنوك على عاتقها تطوير منظوماتها بحيث تكون متاحة لتقديم الخدمات الالكترونية، وأصبحت لها منظومات متطورة قدر جهدها ووسعت في نشر نقاط البيع”.

وتابع العكاري؛ “وكذلك آلات الصراف الآلي وتطوير منظومة الدفع عن طريق الهاتف وتوفير بها خدمات تحويل الأموال وشراء الكروت والاستفسار عن الرصيد وكثير من الخدمات الأخرى”.

وأردف؛ “كان هذا دور المصارف، وفي هذه المرحلة وحتى تنجح هذه العملية لابد أن يواكب هذه الإجراءات التي تقوم بها المصارف؛ حرص من الأطراف الأخرى وهي على مستوى الزبائن ضرورة الحصول على الخدمات الالكترونية”.

وأشار العكاري، إلى أنه يجب “على التجار وأصحاب المحلات التجارية ضرورة الحصول على تراخيص مزاولة النشاط حتى يتم ضمهم إلى الخدمات الإلكترونية وأكيد سوف تتحسن مبيعاتهم”.

وختم موضحًا أنه يأمل من “شركات الاتصالات أن تسهم في تطوير خدماتها في هذا المجال. وبكل تأكيد لن ترجع مشكلة السيولة مرة اخري لو اتبعنا كل هذه الإجراءات”.