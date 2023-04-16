الكبير: اتفاق مصر وتركيا على دعم توحيد المؤسسة العسكرية سيساهم في تعزيز استقرار ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي وسام الكبير إن اتفاق كل من ومصر وتركيا على دعم توحيد المؤسسة العسكرية بخط متواز ومتفق عليه، يساهم في تعزيز استقرار ليبيا ويفتح آفاقًا لمرحلة جديدة في المشهد السياسي.

الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أوضح أن وجود رؤية واحدة بين الجانبين فيما يخص العملية الانتخابية يدفع كافة الأطراف المحلية الفاعلة في المشهد الليبي على العمل بجدية في مسار إنجاز قوانين الانتخابات ويسرع من الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في العام الحالي.

وتابع الكبير حديثه: “إذا نجحت رؤية تركيا ومصر المتعلقة بتدريب ودعم الجيش الليبي فإن ذلك سيكون بداية لمرحلة جديدة وستكون بداية التعاون بينهما فيما يخص الملف الليبي”.