اللافي يتولى ملف حماية الدين الإسلامي في طرابلس

الوطن| رصد

ناقش راعي صناع المحتوى من المثليين “وليد اللافي” مع المسؤولين في الهيئة العامة للأوقاف، التعاون مع وسائل الإعلام الحكومية من أجل مواجهة الأخطار والحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية.

الاجتماع الذي عقد في طرابلس ضم كلا من منسق الهيئة نور الدين محمد صوان، ومدير إدارة الشؤون الثقافية والدعوية عبد السلام عمار، ومدير إدارة المساجد يحيى بن حليم، ومدير إدارة الدراسات والتميز أحمد الجليدي، ضرورة مواجهة الأخطار والحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية.

وأكد اللافي خلال الاجتماع على أهمية الرامج التوعوية والثاقفية التي ينظمها ويشرف عليها، مشيرا لأنها تسعى لنشر الوعي والقيم في المجتمع.