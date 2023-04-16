تفاصيل اجتماع الدبيبة مع عدد من وزراء حكومته لمناقشة هذه الملفات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، ومديري الإدارات بوزارتي المالية والتعليم العالي، خُصص لمناقشة ملف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا، إلى جانب متابعة الإنفاق الحكومي للعام 2023.

وبحسب بيان صادر عن منصة حكومتنا قدمت وزارة المالية في بداية الاجتماع، عرضاً مرئياً يوضح الأعمال التي أنجزتها في ملف التعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقا للبيان قدمت وزارة التعليم العالي، إحصائية المعيدين بالجامعات الليبية، وأوضاعهم الفنية والمالية، وناقش الاجتماع كل الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعيدين وآليات تنظيمهم وتسوية أوضاعهم.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارتي المالية والتعليم العالي، بضرورة تنظيم ملف المعيدين، وفق اللائحة المعتمدة، والعمل على معالجة عدد من المواد فيها، وتنظيم المعاملة المالية لهم، والإفراج عن مرتباتهم المتعثرة بعد تأكد وزارة التعليم العالي من انطباق الشروط عليهم.