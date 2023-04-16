عمران: هناك إشكاليات كبرى ينبغي على المجتمع الدولي حلحلتها قبل التفكير في تدريب الجيش

ليبيا – قالت عضو هيئة الدستور نادية عمران إن التصريحات من الجانب المصري والتركي مجرد فرقعات إعلامية وتلاعب سياسي وما زال تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة في ليبيا غير دقيق، فهناك إشكاليات كبرى ينبغي حلحلتها قبل التفكير في تدريب الجيش الليبي.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أضافت: “على رأس هذه الإشكاليات إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفرض سيطرة حكومة منتخبة ومجلس تشريعي منتخب وفق أساس دستوري سليم وصولًا إلى توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ليأتي الحديث عن تدريب الجيش الليبي”.