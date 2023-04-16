غيث: قرار المركزي سيساعد شركات الطيران والتأمين من سداد التزاماتها

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي “مراجع غيث” ان قرار السماح لشركات الطيران والتأمين بتنفيذ الحوالات الخارجية لسداد التزاماتها إجراء سليم يعطي بعض الثقة في هذه الشركات خاصة شركات التأمين حيث سيمكّن القرار شركات التأمين من الحصول على أفضل عروض إعادة التأمين.

مشيرا الى انه لا مبرر لاشتراط المركزي على شركات التأمين ضرورة تقديم موافقة من هيئة الإشراف على التأمين، فذلك ليس من اختصاصها كما ان إجراءات إثبات صحة طلب التحويل بسيطة، وهي وثيقة التأمين واتفاقية إعادة التأمين مع الشركات المختصة بذلك.

مضيفا الى ان القرار قد يمنح بعض المصداقية لشركات الطيران لكيلا تتعرض لعقوبات، خاصة جراء تأخر سداد اشتراكاتها في المنظمات الدولية اضافة الى فتح باب الرقابة حتى تختفي السوق السوداء