دبيبة يطلب من الوزراء عقد اجتماعات شهرية بحضور رؤساء المصالح والإدارات

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، من الوزراء عقد اجتماعات دورية تضم الوكلاء ومدراء المراكز والمصالح والإدارات الرئيسية التابعة لكل وزير بشكل شهري.

وطلب دبيبة أيضا، وفقا لمنشور أصدره لوزرائه، موافاته بصورة من محاضر الاجتماعات والتوصيات التي تنتج عن هذه الاجتماعات، بما يكفل توحيد الرؤى والجهود المبذولة من أجل القيام بالمهام المسندة إلى الوزراء.

ونبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه لاحظ من خلال متابعة العمل بالوزارات عدم قيام الوزراء بعقد اجتماعات دورية مع الإدارات والمراكز التابعة لكم مما يؤثر على جودة العمل.