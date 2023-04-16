وليد اللافي يغازل الأوقاف ويرتب للغرياني إحياء ليلة القدر

اجتمع وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة، والمعروف بـ”صانع المحتوى”، بقيادات هيئة الأوقاف التابعة للحكومة ذاتها، والتي يسيطر عليها السلفية، ويقول إنه سيواجه معهم الأخطار التي تحاول المساس بالعقيدة الإسلامية.

وبحسب مصدر مقرب من اللافي، فإن الاجتماع جاء بعد خشية رئيس الهيئة الشيخ محمد العباني، من تغييره من منصبه بسبب تقارير كتبها وليد اللافي وفريق مستشاريه من المنطقة الشرقية والمعروفين بالتشدد والتطرف والولاء لدار الإفتاء.

وأضاف المصدر، أن اللافي دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني لحفلة إحياء ليلة القدر، وأنه قدم ضمانات أيضاً إلى سهيل الغرياني بأن ألا تقوم الأوقاف بأي مشاكل أو ردود فعل.

ولفت إلى أن اللافي تعهد خلال الاجتماع أن يحمل إساءة متعمدة لهيئة الأوقاف، التي سبق لها انتقاد اللافي الذي يروج لأفكار ضد العقيدة والمجتمع الليبي، وذلك حتى يؤكد لدار الإفتاء أن خيار الدبيبات هو الدار وليس الأوقاف، كما يقول دائماً في اجتماعاته مع متشددي الدار.