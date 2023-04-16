المشري يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز التشريعات الانتخابية

الوطن| رصد

أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، ضرورة الإسراع في إنجاز التشريعات المطلوبة للانتخابات، وعقد العزم على حلحلة كل المسائل العالقة وتذليل الصعاب.

كما أكد خلال اجتماع مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس، ضرورة الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

واستمع المشري خلال الاجتماع إلى وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنة، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام، والعراقيل الاي تواجه سير العمل.