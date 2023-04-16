الدبيبة يبحث مع عدد من الوزراء ملف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا

عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، ومديري الإدارات بوزارتي المالية والتعليم العالي، لمناقشة ملف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا، إلى جانب متابعة الإنفاق الحكومي للعام 2023.

وقدمت وزارة المالية عرضاً مرئياً يوضح الأعمال التي أنجزتها في ملف التعليم العالي والبحث العلمي وإحصائية المعيدين بالجامعات الليبية، وأوضاعهم الفنية والمالية.

كما ناقش الاجتماع كل الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعيدين وآليات تنظيمهم وتسوية أوضاعهم أصدر الدبيبة بعدها تعليماته لوزارتي المالية والتعليم العالي، بضرورة تنظيم ملف المعيدين، وفق اللائحة المعتمدة، والعمل على معالجة عدد من المواد فيها، وتنظيم المعاملة المالية لهم، والإفراج عن مرتباتهم المتعثرة بعد تأكد وزارة التعليم العالي من انطباق الشروط عليهم.