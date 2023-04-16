الدبيبة: إلحاد وتنصر بعض الليبيين غريب ودخيل على المجتمع الليبي

طالب عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد العباني رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتصدي للتنصير والإلحاد، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي.

ووجه الدبيبة، خطاباً إلى رئيس هيئة الأوقاف طالبه فيه بتكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى، من المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشدد الدبيبة، على ضرورة توضيح هيئة الأوقاف لسماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها، مؤكداً أن إلحاد بعض المواطنين وتنصر البعض الآخر، يعد غريباً ودخيلاً على المجتمع الليبي الإسلامي.

وأكد أن هيئة الأوقاف العامة والشؤون الإسلامية من اختصاصها الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي والتصدي للتنصير والإلحاد، وفقل لخطاب الدبيبة.