شاهد : القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسرق هاتف ويلوذ بالفرار في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن “قسم الدوريات والتمركزات الأمنية “من ضبط شخص قام بسرقة هاتف محمول من إحدى محال بيع الهواتف المحمولة بالقرب من مستشفى الجلاء ولاذ بالفرار .

إستجابة لبلاغ تقدم به أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة لدورية الثبوت التابعة لقسم الدوريات والتمركزات الأمنية ضد شخص قام بسرقة هاتف محمول غالي الثمن من محله ولاذ بالفرار .

وعلى الفور تم إخطار السيد رئيس القسم المقدم خالد البشاري الذي اصدر تعليماته بسرعة إنتقال الدورية والبحث والتحري عن الشخص المطلوب حيث تمكن أعضاء الدورية من الحصول على تسجيل لكاميرات المراقبة بالمكان ويظهر به الشخص المطلوب وهو يقوم بسرقة الهاتف وبالبحث والتحري.

و تم مشاهدة الشخص المطلوب بحديقة شارع عشرين وتم ترجل اعضاء الدورية وضبطه وبحوزته الهاتف المسروق ومبلغ مالي وقدره 1700 دينار وتم تسليمه لمركز شرطة رأس إعبيدة كونه جهة الإختصاص…