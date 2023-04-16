شاهد .. تفاصيل القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي خطـير في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي وإسترجاع مركبة المواطن وذلك خلال ساعتين من السطو المسلح عليه وسلب مركبته .

وإستجابة لشكوى مواطن ضد ثلاثة إشخاص قامو بالإعتداء عليه بقوة السلاح وسلب مركبته الآلية نوع كيا اللون رصاصي وهاتفه المحمول حيث أفاد الشاكي بأن أحدهم قام بإستئجاره لإيصاله لمنطقة القرية وعند وصولهم لمنطقة القرية قام شخصان بالركوب معه ووضع أحدهم سكين على رقبة الشاكي وسلبو مركبته وهاتفه النقال وقامو بالإعتداء عليه وسلب وتركوه مُلقى على الطريق .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم إنطلاق قوة من تحريات المركز إلى مكان الواقعة .

وعقب ورود معلومات عن مركبة بنفس المواصفات متواجدة بمنطقة المساكن تم إنتقال أعضاء التحريات بأمرة رئيس وحدة التحقيق الملازم فرج الفاخري وآمر شعبة التحريات الملازمأولعيد_الحبوني وتم ضبط المركبة وعلى متنها أحد الأشخاص وكان في حالة غير طبيعية خلال ساعتين من عملية سلبها وتم الإنتقال إلى المركز وتم حضور الشاكي وتعرف على مركبته وافاد أيضا بأن الشخص الذي تم ضبطه هو احد افراد التشكيل العصابي الذي قام بالسطو المسلح عليه وسلب مركبته وهاتفه المحمول .

وبالإستدلال مع الشخص الذي تم ضبطه تبين أنه يُدعى م.م.ف من مواليد 2007 وأعترف انه قام بالسطو المسلح وسلب مركبة الشاكي وبمساعدة شخصين آخرين جاري البحث عنهم وتم إحالته إلى النيابة العامة..