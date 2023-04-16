مصادر حكومية تكشف عن مصير الأمريكيين المتهمين بالتنصير

قالت مصادر في حكومة الوحدة الوطنية إن “المواطنين الأمريكيين المتهمين في (قضية التنصير) غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، على متن طائرة خاصة في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة عبر مالطا”.

وأكدت مصادر من الحكومة لصحيفة الشرق الأوسط صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مغادرة 4 أمريكيين بعد إطلاق سراحهم في وقت سابق مساء الجمعة، وقالت إن “العملية تمت بطلب من حكومة الدبيبة بالتنسيق مع السلطات الأميركية”.

كما لم يصدر أي بيان رسمي من جهاز الأمن الداخلي حول هذه التفاصيل؛ إلا أن مصدرًا مسؤولًا في الجهاز أكد للشرق أن الأمريكيين كانوا محتجزين بتهم متعلقة بالأمن القومي الليبي، مشيرًا إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة، ودور أي جهاز أمني ينتهي عند الإحالة للنيابة.

ولم يعلن الصديق الصور النائب العام الليبي أي قرار بشأن هذا، فيما التزمت السفارة الأمريكية الصمت ولم تعلق على هذه التطورات.