وجهاء الطوارق للبعثة الأممية: ندعو لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير

الوطن| رصد

أعرب وفد من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني، عن دعمهم الكامل لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، داعين إلى إجراء انتخابات دون مزيد من التأخير.

وشددوا خلال لقائهم نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، رايزدون زينينغا، على ضرورة إشراك المكونات الثقافية في العملية السياسية والتمثيل المتساوي للجنوب في المؤسسات الليبية.

كما أكدوا على مطالبهم طويلة الأمد بشأن المحرومين من المكونات الثقافية في الجنوب بمنحهم الحقوق الكاملة كمواطنين، وضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال حصة 30 في المئة.

بدوره أبدى نائب الممثل الخاص للأمين العام، زينينغا، للوفد دعم بعثة الأمم المتحدة لإيصال رسائلهم إلى القادة الليبيين والمؤسسات ذات الصلة.