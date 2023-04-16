مجلس النواب يطالب الأجانب المقيمين باحترام ثوابت المجتمع الليبي

طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، الأجانب المقيمين على الأراضي الليبية بضرورة احترام ثوابت المجتمع.

ودعت اللجنة، في بيان نُشِر عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى تشديد القوانين ذات العلاقة بالدعوة للأديان الأخرى في ليبيا.

وأشادت لجنة الخارجية، بالمجهودات التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة، بالإشارة إلى حادث القبض على شبكة من الأجانب والليبيين تقوم بنشاط تبشيري بشكل سري في ليبيا.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أن الدعوة لديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا.

وفي 13 أبريل، أعلن جهاز الأمن الداخلي إيقاف مساعد مدير مركز “جيت وي” لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أمريكي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، قائلًا إنه “مبشر” عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى “جمعيات الله” لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تعليقها على بيان جهاز الأمن الداخلي إن المتهم الرئيسي وهو مواطن أمريكي تجاوز اختصاصه وقام باستغلال وظيفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته ودون علم ذويهم.

Trending لجنة 5+5 بالمنطقة الغربية تقدم للمجلس الرئاسي إحاطة حول اجتماعي طرابلس وبنغازي

وأشارت إلى أن هذه أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا، كما أنها أفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها.

وقبل أيام، أوقف جهاز الأمن الداخلي عدداً من المواطنين قال إنهم يعملون ضمن شبكة لترويج الردة عن الدين الإسلامي.

وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام أن النيابة العامة أمرت بحبس أحد الأشخاص بتهمة الخروج عن الدين الإسلامي والترويج للإلحاد.