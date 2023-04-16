وفد الطوارق للبعثة الأممية: ندعو لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير

استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، رايزدون زينينغا، اليوم الأحد، وفداً من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني الذين عرضوا وجهات نظرهم شواغلهم.

وأوضح حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، على فيسبوك، أن تلك الزيارة تأتي في إطار مبادرة الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي لتمكين الانتخابات.

وتابع البيان، أن “وفد الطوارق أعرب عن الدعم الكامل لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام ودعا إلى إجراء انتخابات دون مزيد من التأخير”.

وأردف البيان أن الوفد شدد على “ضرورة اشراك المكونات الثقافية في العملية السياسية والتمثيل المتساوي للجنوب في المؤسسات الليبية”.

وأكد الوفد مجددًا على “مطالبهم طويلة الأمد بشأن المحرومين من المكونات الثقافية في الجنوب بمنحهم الحقوق الكاملة كمواطنين، وضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال حصة 30 %”.

ومن جانبه أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام، للوفد دعم بعثة الأمم المتحدة لإيصال رسائلهم إلى القادة الليبيين والمؤسسات ذات الصلة.