عقب تنصر وإلحاد بعض المواطنين.. خارجية النواب تطالب الأجانب المقيمين في ليبيا باحترام ثوابت المجتمع الليبي

أخبار ليبيا 24

طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الأجانب المقيمين على الأراضي الليبية بضرورة احترام ثوابت المجتمع الليبية، داعية إلى تشديد القوانين ذات العلاقة بالدعوة للأديان الأخرى في ليبيا.

وأشادت لجنة الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، بالمجهودات التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة وذلك بالإشارة إلى حادث القبض على شبكة من الأجانب والليبيين تقوم بنشاط تبشيري بشكل سري في ليبيا.

وأكدت اللجنة أن الدعوة لديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا، داعية بهذه المناسبة إلى تشديد القوانين ذات العلاقة.

يأتي ذلك عقب إعلان جهاز الأمن الداخلي في منتصف أبريل الجاري، إيقاف مساعد مدير مركز جيت وي لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أمريكي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، قائلًا إنه مبشر عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى جمعيات الله لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تعليقها على بيان جهاز الأمن الداخلي إن المتهم الرئيسي وهو مواطن أمريكي تجاوز اختصاصه وقام باستغلال وظيفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته ودون علم ذويهم، وأشارت اللجنة إلى أن هذه أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا، كما أنها أفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعرض المتهمين في أقرب وقت على الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معهم. وأوضحت اللجنة أنه من واجب البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج تنبيه جميع الوافدين إلى ليبيا لأغراض مختلفة بأن الدعوى لأديان أخرى غير مسموح بها.

وجددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في ختام بيانها الشكر لعناصر جهاز الأمن الداخلي لقيامهم بعملهم بشكل مهني وقانوني وبحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهديدات المختلفة التي تواجهه.