وزارة المالية تناقش ملف التعليم العالي في ليبيا 

الوطن| رصد

استضاف وزير المالية في الحكومة منتهية الولاية، خالد المبروك اليوم الأحد، الإجتماع الموسع الذي عقده رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة.

وحضر الاجتماع كل من وزير التعليم العالي الدكتور عمران القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو ووزير الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء الدكتور عادل جمعة.

واستهلت وزارة المالية هذا الإجتماع الذي حضره عدد من مدراء ورؤساء الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة؛ بتقديم عرضاً ضوئياً لما تم إنجازه من أعمال خلال المدة الماضية فيما يتعلق بملف التعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص.

وناقش الحضور باستفاضة العراقيل والصعوبات التي تشكل حجر عثرة في سبيل تسوية ملف المعيدين في الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من الناحية المالية.

ووجه الدبيبة بضرورة حلحلة الإشكاليات التي تواجه المؤسسات التعليمية حيال هذا الملف، وتنظيمه وفق اللائحة المعتمدة، ومعالجة بعض المواد فيها، والافراج عن مرتبات المعيدين المتعثرة لمن تنطبق عليهم الشروط، وتسوية المعاملات المالية لهذه الشريحة بشكل عام.