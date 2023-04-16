المبروك: عدد الإفراجات المالية لعام 2023 بلغ 35 ألفا و275 موظفا

تفقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد سير العمل بوزارة المالية وتابع ملف الإفراجات المالية وتسوية أوضاع الموظفين من حيث العلاوات والدرجات الوظيفية.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن وزير المالية خالد المبروك أكد خلال لقائه بالدبيبة أن عدد الإفراجات المالية لعام 2023 بلغ 35275 موظفا، وكذلك تم تسوية الأوضاع الوظيفية لعدد 29755 موظفا.

وشدد الدبيبة على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات الموظفين المباشرين لأعمالهم وإعطائهم الأولوية في خطة الإفراجات وتنظيم هذا الملف من حيث الملاكات الوظيفية ومتابعة البيانات المالية وتدقيقها، وفق البيان.